В «Роскосмосе» рассказали о причине аварии «Союза»

Непосредственной причиной аварии ракеты-носителя «Союз ФГ» с кораблем «Союз МС-10» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, сообщил журналистам исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Окончательная причина произошедшего будет установлена по итогам работы госкомиссии к 20-м числам октября, добавил он.

«Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно»,— цитирует его ТАСС.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела крушение в четверг, 11 октября. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а в Белом доме не исключили кадровых мер в отношении виновных. На время расследования аварии пилотируемые пуски российских ракетоносителей приостановлены.

Находящийся на борту корабля «Союз МС-10» экипаж остался жив. В пятницу, 12 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что следующий полет российского космонавта Алексея Овчинина и американского Ника Хейга, запланирован на весну 2019 года. «Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года»,— написал он.

Полет «Союза» был застрахован в компании «Согласие». Если авария будет признана страховым случаем, то выплаты по ней могут стать рекордными. Кроме того, он станет первым страховым случаем в новейшей истории российского страхования с пилотируемым космическим кораблем.