В России боевую ракету сдали на металлолом: она взорвалась, есть жертвы

В российском городе Чита, в Забайкальском крае, на пункте приема металлолома прогремел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

Как оказалось, причиной взрыва стал взрыв боеприпаса зенитно-ракетного комплекса С-200 "Ангара", которую неизвестные люди украли в одной из воинских частей и сдали в металлолом.

При разборе завалов спасатели обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые чудом не взорвались.

Инцидент произошел утром 10 августа. После взрыва район ЧП был оцеплен, а выживший персонал пункта приема металла эвакуирован вместе с местными жителями.

На месте происшествия работают спасатели и следователи.

"По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла. В настоящее время на месте работают специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии, которые обследуют территорию на предмет выявления других опасных предметов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем, в сети было опубликовано видео с моментом взрыва ракеты, которую военные используют для поражения самолетов противника. Ролик был снят на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего рядом с местом ЧП.

Как известно, зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение войск противовоздушной обороны СССР еще в 1967 году, однако до сих пор остается на боевом дежурстве.

Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг, 80 из них составляет тротилгексогеновая взрывчатка. Также боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.

Как сообщали "Комментарии", ранее на Донбассе полиция задержала машину, в которой оказался немалый арсенал взрывчатки и боеприпасов.