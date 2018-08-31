В России на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв

В пятницу, 31 августа, в Дзержинске Нижегородской области России произошел взрыв на оборонном заводе им. Свердлова, который занимается производством взрывчатки и боеприпасов, пишет Интерфакс.

По предварительнывм данным, в результате взрыва погибли три человека, еще трое - пострадали.

Российские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатого вещества аммонала.

"Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остаётся неизвестной, видимо, они остаются под завалами", - говорится в сообщении.

После взрыва возник пожар, который распространился на сотню квадратных метров, в настоящее время его пытаются локализовать и потушить.

Кроме того в телеграм-канале Mash сообщается, что все произошло во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Филиппинах в результате взрыва возле рынка в городе Исулан, расположенном в провинции Султан-Кударат на острове Минданао, погибли по меньшей мере два человека, еще 37 получили ранения.