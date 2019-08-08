В России очередной взрыв на военном полигоне, есть погибшие

В Архангельской области России при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - заявили в российском ведомстве.

В агентстве отметили, что в минобороны не уточнили, входят ли двое погибших в общее число из шести пострадавших.

Сообщается, что все раненые доставлены в больницы, в каком состоянии они находятся, не сообщается.

В Минобороны РФ утверждают, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

В Архангельской областной больнице агентству сообщили, что в район села Ненокса, где произошел взрыв на полигоне, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.

Напомним: 5 августа на складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор.