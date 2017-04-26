В России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

Перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика катапультировались. Об этом сообщает кремлевское агентство ТАСС.

"В 12:05 при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - отметили в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия.

"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

5 марта сообщалось, что на юге Турции, вблизи границы с Сирией, разбился истребитель, предположительно сирийский; пилот самолета выжил.