В России разбился самолет с курсантами авиаучилища

Самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков разбился в Саратовской области при заходе на посадку, один человек погиб.

В результате крушения погиб один человек Фото: avia-mir.com

30 мая в Саратовской области РФ разбился самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций минобороны.

Пять членов экипажа самолета пострадали, их доставили в больницу.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Самолет неправильно зашел на посадку и загорелся после жесткого приземления, рассказали в минобороны РФ.

Предварительно, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.