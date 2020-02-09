В России "сел на брюхо" пассажирский авиалайнер

Причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси.

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр". Самолет ударился хвостовой частью о взлетно посадочную полосу.

Как сообщает российский "Интерфакс", на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал. В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов.

Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.