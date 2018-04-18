В России школьник с ножом напал на одноклассников и поджег школу

В российском городе Стерлитамак (республика Башкортостан) школьник напал на учителя и одноклассников с канцелярским ножом, а затем устроил поджог и нанес себе ранение.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы No1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение", - сообщили Следственном комитете.

После возгорания в школе сработала пожарная сигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.