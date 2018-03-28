В России заявили, что слух о 300 погибших в Кемерово распространил украинский пранкер Вольнов

Следственный комитет РФ заявил, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

"Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Вольнова учтут в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре.

"Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого", - прокомментировал Вольнов для "РБК".

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел днем 25 марта. Ликвидировать его удалось ночью. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.