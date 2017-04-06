В российском Ростове-на-Дону произошел взрыв - пострадал один человек

На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщают российские СМИ со ссылкой пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - заявил представитель Росгвардии.

По его словам, "фонарик" оказался взрывным устройством, в результате срабатывания которого пострадавшему оторвало кисть руки.

Отмечается, что согласно инфомрации от источника в правоохранительных органах, ицидент произошел в районе 7 утра по московскому времени, в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится школа.