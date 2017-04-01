В Ровенской области 200 копателей янтаря оказали сопротивление полицейским

В субботу во Владимирецком районе Ровенской области в лесном массиве вблизи села Бильская Воля более двухсот местных жителей заблокировали движение служебного транспорта правоохранителей и оказывали им сопротивление. Это произошло во время отработки района силами оперштаба по противодействию незаконной добыче янтаря.

"Старатели разобрали деревянный мостик, чем помешали дальнейшему движению полицейских. Агрессивно настроенные правонарушители требовали от правоохранителей разрешить им добывать янтарь и не препятствовать их промыслу. Путем переговоров полицейские нейтрализовали конфликт. После разблокирования дороги силами сотрудников полиции мостик восстановили. Во время конфликта оружие и спецсредства не применялись, никто не пострадал", - сказано в сообщении полиции.

По факту сопротивления работникам полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по оценке Минэкологии, количество нелегальных копателей янтаря в северных областях Украины исчисляется тысячами. Только в Ровенской области незаконной добычей занимаются порядка 10 тыс. лиц. При этом добыча ведется помповым методом, который поднимает только 15% камней и очень негативно влияет на экологию.

Правильный метод добычи предусматривает снятие верхнего слоя, пересыпку и затем рекультивацию. В таком случае территория, на которой велась добыча, может быть пригодна для сельского хозяйства, строительства или промышленности.