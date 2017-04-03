В Ровне возле гостиницы сгорели две машины из-за взрыва гранаты

Ровненской области на парковке гостиничного комплекса взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ночь на 3 апреля в полицию поступило сообщение от администратора заведения, что на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка взорвался неизвестный предмет, в результате чего повреждены два автомобиля. Никто не пострадал.

Полицейские на месте происшествия установили, что со стороны автодороги "Киев-Чоп" неизвестный бросил на территорию парковки гостинично- развлекательного комплекса предмет, похожий на гранату "РГД-5".

В результате взрыва были повреждены автомобили "Opel Antara" 46-летнего львовянина и "Skoda Octavia", который принадлежит 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.

По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению лиц злоумышленников. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Киевской области мужчина угрожал гранатой работнику заправки.