В Ровно подожгли авто депутата от Свободы

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон.

В Ровно сгорел автомобиль Mercedes-Benz S350 депутата городского совета, сообщили в областной полиции. Информация о пожаре на улице Черновола поступила около 1.00 в воскресенье, 2 августа, сообщили в областной полиции.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю, депутату городского совета и был припаркован возле его дома", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон и сняв клеммы с аккумулятора. Огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля.

Правоохранители начали уголовное производство, причину возгорания устанавливают.

Оказалось, что спалили автомобиль депутата городского совета от фракции ВО "Свобода Святослава Стельмащука.

"В 1.00 неизвестные подожгли мой автомобиль. Спасибо за оперативную работу спасателям - никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит", - написал Стельмащук на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что связывает случившееся со своей политической и профессиональной деятельностью.

Ранее в Дергачах Харьковской области подожгли Volkswagen Transporter депутата Дергачевского районного совета Анатолия Бангена.