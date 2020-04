Вірус розганяється! І все більше сил і засобів потрібно на боротьбу з ним - мер столиці Кличко

У Києві уже 161 особа має підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Померла одна людина - 70-річний чоловік.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"За минулу добу в Києві зареєстровано ще 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Кількість киян з підтвердженим діагнозом сьогодні - 161 людина. З них один випадок летальний", - сказав Кличко.

За словами мера, із лабораторно підтверджених випадків, що були отримані від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" захворіли: 19 чоловіків віком від 22 до 70 років. 70-річний чоловік помер. Також захворіли 10 жінок - від 36 до 62 років.

Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них: чотирьох - в клінічну лікарню No 5, дев'ятеро людей - в лікарню No 7. Ще трьох пацієнтів - в Олександрівську лікарню та двох - до лікарні No 3. Одинадцятеро киян, що захворіли, лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

"А дванадцять пацієнтів, більша частина яких лікувалася в Олександрівській лікарні, одужали. Їх виписали додому", - додав Кличко.

На сьогодні - експрес-тестами в столиці протестовано майже 2 200 киян. Лабораторно оброблено 1 202 зразки. Ще на дослідженні в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" - 404 зразки. У місті розпочали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом "запалення легенів".

"За всіма цифрами, що я озвучив - здоров'я і життя людей. Вірус розганяється! І все більше сил і засобів потрібно на боротьбу з ним. Зусилля і допомога киян, про які ми звертаємося вже кілька тижнів, - це ваша свідомість і розуміння небезпеки. Це дотримання всіх обмежень!" - підкреслив мер Києва, повідомляє Главком.