В Санкт-Петербурге обезвредили бомбу в одном из жилых домов

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) обнаружили и обезвредили бомбу в одном из жилых домов, передают российские СМИ со ссылкой на главу администрации Невского района Константина Серова.

Сообщается, что правоохранительные органы проведи спецоперацию в одном из жилых домов по Товарищескому проспекту. Из дома эвакуировали всех жителей, а трех мужчин вывели в наручниках. По словам очевидцев, полиция штурмовала квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. В ходе спецоперации также обезвредили взрывное устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове возле школы произошел взрыв, есть пострадавший. Взрыв прогремел, когда дворник убирал территорию.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", - сообщил источник в правоохранительных органах.