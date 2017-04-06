В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме, жильцов эвакуируют

На востоке Санкт-Петербурга прогремел хлопок, обрушилась часть стены на одном из верхних этажей жилого дома. Об этом сообщает "ДТП и ЧП в Петербурге" в соцсетях.

"Взрыв произошел в одной из квартир высотного дома 21 по проспекту Солидарности", - говорится в сообщении.

Очевидцы публикуют фото, на которых видно: обломки упали на тротуар и повредили одну из припаркованных машин.

Как сообщил глава администрации Невского района Санкт-Петербурга Константин Серов, инцидент в жилом доме на проспекте Солидарности произошел в ходе строительных работ, пострадавших нет, передает "Интерфакс".