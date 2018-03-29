В Санкт-Петербурге рядом с Дворцовой площадью горит старейший универмаг

Пожар произошел в старейшем Доме Ленинградской торговли в Санкт-Петербурге, - пишут "Невские новости".
Отмечается, на Большой Конюшенной улице утром 29 марта загорелся старейший магазин города. Пожар начался на втором этаже здания, сотрудникам пришлось организовывать эвакуацию людей и персонала.
Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.
Позже издание со ссылкой на источник сообщило, что в техническом помещении магазина известного бренда D&G в ДЛТ загорелась проводка, что послужило причиной пожара.
Times.dn.ua
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