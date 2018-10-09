В сети появились фото реактивных снарядов, которые долетели в Ичню (фото)

После взрывов на военных складах неподалеку от города несколько снарядов к РСЗО долетело до города

В сети появились фото реактивных снарядов, которые долетели в Ичню Черниговской области с военных складов под селом селе Дружба. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Один снаряд попал в асфальтированное покрытие дороги по ул. Дрофаня в Ичне:

Фото: Facebook / Ігор Кирій

Кроме того, опубликовано фото снаряда на территории местного РЕМа.

Фото: Facebook / Юрий Купченко

Издание также сообщает, что в городе от пострадали несколько зданий, в том числе и зерновой завод. Информация о пожаре на вокзале не подтвердилась.

9 октября 2018 года около 03:30 ночи на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба под Ичнёй в Черниговской области начался пожар, которые привел к взрывам в хранилищах боеприпасов. Из зоны поражения эвакуированы более 12 тысяч человек, перекрыта часть дорог, ж/д путей, а также на 30 км - и воздушное пространство.

Прокуратура открыла дело за халатное отношение к военной службе, которое повлекло тяжкие последствия, а СБУ не исключает диверсии. Также об умышленном характере причин пожара говорят и в Минобороны: якобы часовые слышали подрывы в четырех местах на территории в/ч А1479.