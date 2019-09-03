В Шереметьево столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight

Российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают, что сегодня, 3 сентября, в аэропорту Шереметьево под Москвой (Россия) столкнулись самолеты "Аэрофлота" и Royal Flight, передает replyua.net. По предварительным данным, из лайнера "Аэрофлота" пассажиров эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал.

В сети также опубликовали фотографии с места ЧП. На них можно увидеть, как на асфальте валяются части от лайнеров. РосСМИ пишут, что на борту Royal Flight не было пассажиров, а аэрофлотовский лайнер собирался лететь в Пекин. В то же время Telegram-канал Mash пишет, что якобы аэрофлотовский рейс Москва - Пекин выруливал на взлетку, рядом буксировали борт Royal Flight.

Причиной их роковой встречи якобы стала неорганизованность при буксировке - наземные службы Шереметьево что-то напутали. Напомним, ранее в российском аэропорту Шереметьево огромные языки огня охватили целиком весь самолет с россиянами на борту.

Примечательно, что воздушное судно уже было на взлетной площадке. Кроме этого, 15 августа самолет А-321 рейса Москва - Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

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