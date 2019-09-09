В "Шереметьево" загорелся российский Боинг с пассажирами

В российском аэропорту "Шереметьево" у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.

Об этом сообщает "Life.ru".

По их данным, в момент чрезвычайного происшествия на борту уже находились пассажиры, которые должны были вылететь во Владивосток.

Один из двигателей Боинга вспыхнул и сразу заглох. После произошедшего пассажиры и экипаж покинули борт, самолёт отбуксировали на стоянку.

Ожидается, что пассажирам предоставят другой самолет.

Ранее в московском аэропорту "Шереметьево", который недавно был заминирован россиянином, потерявшим свою супругу, случилось новое ЧП с национальным авиаперевозчиком России. Как сообщают российские СМИ, 3 сентября на взлетно- посадочной полосе воздушной гавани столкнулись два авиалайнера.

Напомним, что в июле в аэропорту "Шереметьево" эвакуировали 178 пассажиров летевшего в Ереван самолета Boeing 737. ЧП случилось из-за задымления салона.

Другой страшный эпизод с Sukhoi Superjet 100 произошел в "Шереметьево" 5 мая, когда один из этих самолетов загорелся при аварийной посадке. После вылета рейса Москва - Мурманск в борт попала молния, после чего лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек.