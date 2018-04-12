В школе Винницы распылили газ раздражающего действия: шесть учеников пострадали

12 апреля 2018, 19:34
 ЧП Источник: Гордон

12 апреля в общеобразовательной школе Винницы один из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего один школьник попал в больницу, еще пятерым оказали помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что из школы эвакуировали около 500 человек.

По предварительной информации, между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия.
Полицейские изъяли баллончик с газом и продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Источник: Гордон
 
 
 