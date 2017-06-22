В Шостке массовая драка заключенных в колонии: погиб человек, двое ранены

Сейчас ситуацию в ШИК-66 удалось стабилизировать

Заключенные в колонии в Шостке (Сумская область) около 16:00 устроили массовую драку, в результате один участник погиб, еще двое госпитализированы.

Ситуацию удалось стабилизировать собственными силами, спецназ не вводили, рассказал местному изданию Шостка. Инфо заместитель главы прокуратуры города Павел Моисеенко.

О причинах драки не сообщается. Власти сообщают, что заключенные из одного барака (а это 30 человек) вскрыли замки и ворвались в соседний.

Указывается, что целью нападавших были четверо соседей-заключенных. Один из них погиб. Еще двух отправили в больницу.

Погибший отбывал срок на убийство и в декабре его срок заключения заканчивался.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.