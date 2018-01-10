В Шостке на заправке взорвался автомобиль

На автозаправке в городе Шостка Сумской области во время заправки автомобиля газом произошел взрыв.

От взрыва пострадал заправщик, сообщает "Шостка info". По информации издания, его на "скорой помощи" доставили в больницу. Автомобиль от взрыва превратился в груду металла.

Также отмечается, что пожара не было.

Фото: "Шостка info

Начальник местного 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Печеный обратился к владельцам автотранспорта с просьбой следить за состоянием газобаллонного оборудования, соблюдать сроки технического обслуживания.

Напомним, что в Болгарии заправщик на АЗС залил пеной водителя, который отказался погасить сигарету после нескольких замечаний.