В Шотландии неизвестным химическим веществом отравились сорок человек

В шотландском Глазго из торгового центра эвакуировали 40 человек, нуждающихся в медицинской помощи, из-за разлива химического вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Scottish Sun.

"Люди кашляли и плохо себя чувствовали", - сообщили представители торгового центра.

На данный момент не известно, какое именно вещество стало причиной отравления. Ведется расследование.

Как сообщал УНН, в Харьковской области пятеро отдыхающих отравились грибами, которые самостоятельно собрали и приготовили.

Напомним, в детском загородном учреждении оздоровления и отдыха "Пуща- Водица" в Киеве отравились трое детей и двое взрослых. По состоянию на сейчас все они выписаны из медицинских учреждений, или отказались от госпитализации сразу.