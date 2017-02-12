В штабе АТО прокомментировали ситуацию с пропавшими украинскими разведчиками

Уже вторые сутки группа украинских разведчиков, исчезнувших в Луганской области, не выходит на связь.

Эту информацию подтвердил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире одного из телеканалов.

"Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса", - заявил Матюхин.

При этом он опроверг информацию о том, что украинских разведчиков якобы могли убить террористы.

Напомним, 11 февраля группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ, которая дислоцируется на Луганщине, исчезла в зоне АТО. Террористы так называемой "ЛНР" заявили, что украинские разведчики, вероятно, погибли.