В Швеции неизвестные украли две королевские короны XVII века

В Швеции неизвестные украли из кафедрального собора города Стренгнес две короны, принадлежавшие королю Карлу IX и его второй супруге - Кристине Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской.

Об этом сообщает Би-би-си.

Преступники скрылись с места преступления на моторной лодке.

Предположительно, они перебрались на другой берег озера и пересели на автомобиль. Лодка, на которой могли уплыть злоумышленники, не найдена.

По словам очевидцев, они видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который на тот моменты был открыт для посетителей. Они запрыгнули в моторную лодку и уплыли по озеру Меларен. Имена подозреваемых пока неизвестны..

"Сейчас счет 1:0 в их пользу", - заявил пресс-секретарь местной полиции Томас Агневик. - Невозможно назвать цену украденного, это бесценные вещи".

В полиции также заявили, что драгоценности хранились в закрытой стеклянной витрине, на которой была установлена сигнализация. Сработала ли сигнализация, не уточняется.

В ходе похищения никто не пострадал.

Фото: Alamy