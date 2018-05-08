В Сирии опять разбился российский военный вертолёт, оба пилота погибли

В Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Катастрофа произошла во время "планового полета" над восточными районами арабской республики. Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Вертолёт оборудован устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно- амортизационной установкой, сообщает РИА Новости.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе "Прогресс" в Арсеньеве. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов. Может использоваться в учебных целях. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить114 таких машин, информирует Lenta.ru.

Несколько дней назад Россия потеряла в Сирии самолёт Су-30 и обоих пилотов. Потери российских самолётов и вертолётов за последние годы происходили в Сирии неоднократно, пишет Радио Свобода.