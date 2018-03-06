В Сирии разбился российский военный самолет

На борту транспортного самолета Ан-26 находилось 32 человека. Все они погибли. Самолет не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

На российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии разбился транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 6 марта.

"Шестого марта около 15.00 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли", – говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Напомним, 4 февраля, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но потом подорвал себя гранатой.