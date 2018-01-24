В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов (фото)

Спасатели локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров

В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс- служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"24 января в 07:27 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на складе горюче-смазочных материалов на улице Ступки, 24", - отметили в пресс-службе.

На место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели шестого Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20 на 60 метров.

Спасатели локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров в 09:30, сейчас идет ликвидация пожара

От Главного управления было привлечено пять единиц техники и 22 человека личного состава.