В США на аттракционе оторвался ряд кресел, есть погибший и раненые (видео)

В Огайо (США) на аттракционе оторвался ряд кресел, в результате чего один человек погиб и семь были ранены.

Об этом сообщает СNN.

Указано, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что на аттракционе, который называется "Шаровая молния", оторвался целый ряд кресел с людьми.

В противопожарной службе сообщили, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

Также сообщается, что до начала ярмарки аттракцион проверяли и никаких неисправностей обнаружено не было. Так, после поломки "Шаровой молнии" все аттракционы на ярмарке были закрыты.