В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком, есть погибший

В штате Вирджиния (США) поезд, в котором ехали члены конгресса от Республиканской партии, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает CNN.

По словам конгрессмена Джона Фасо, который находился в момент аварии в третьем вагоне, поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил мусор.

"Я думаю, что никто не пострадал. Хотя я точно не знаю - поезд длинный", - сказал Фасо.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что один человек погиб, один получил ранения. При этом она подчеркнула, что среди законодателей и их помощников серьезных травм никто не получил.

Отмечается, что грузовик в результате аварии практически полностью разбит. В нем находилось два человека.

Напомним, в Калифорнии (США) вертолет упал на жилой дом в городе Ньюпорт- Бич, в результате три человека погибли, двое ранены.

Вертолет врезался в одну из стен дома, при крушении также пострадало соседнее строение. Отмечается, что в вертолете на момент крушения находились четыре человека и что пострадал также еще один человек, находившийся на земле. В то же время не известно, являются ли жертвами крушения пассажиры вертолета или в их число входит также пострадавший, находившийся в доме.