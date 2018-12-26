В США самолет упал на жилые дома, есть погибший

В американском городе Су-Фолс, штат Южная Дакота, на жилые дома упал самолет, в результате чего погиб минимум один человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Как проинформировал на пресс-конференции ответственный за ликвидацию чрезвычайных ситуаций Су-Фолс Риган Смит, самолет упал около 17:00 (01:00 по Киеву - ред.). Погибший находился в самолете", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что есть риск увеличения количества жертв.

Смит при этом не уточнил, о каком именно самолете идет речь. Из-за падения самолета четыре дома города были повреждены. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.