В США сразу в нескольких городах произошло 70 взрывов газа

Вчера в трех городах США, штата Массачусетс (Лоренс, Андовер и Северный Андовер) прогремели десятки взрывов бытового газа, которые привели к пожарам.

В полиции Массачусетса заявили, что пожары и взрывы произошли в 70 местах. Блюстители порядка при поддержке пожарных и следователей проводят эвакуацию населения, передает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Число пострадавших в результате взрывов и пожаров в домах города Лоренс и соседнего с ним Андовера возросло до 10.

- Главный госпиталь Лоренса в настоящее время оказывает помощь десятерым пострадавшим от взрыва газа, состояние одного пациента критическое, а второго - тяжелое. Диагнозы варьируются от отравления угарным газом до травм от взрыва, - заявила администрация медучреждения.

Предполагается, что причиной ЧП стал прорыв местного газопровода.

Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Она в настоящий момент постепенно снижает давление в газовых трубах.

К слову, в Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек.