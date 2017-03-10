В Стамбуле разбился вертолет с россиянами, есть жертвы

На борту кроме пилотов находились руководитель компании Eczacibasi и 4 россиянина

В Стамбуле в результате крушения вертолета погибли не менее пяти человек, на месте происшествия работают спасатели и пожарные отряды, передает Daily Sabah.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Бююкчекмедже, который находится в европейской части Стамбула. Также сообщается, что всего на борту находились семь человек, из них четыре иностранца. По данным турецкого телеканала NTV, вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi, а на его борту кроме пилотов находились руководитель компании и четверо россиян.