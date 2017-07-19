В столичном ЖЭКе ранили мужчину и ограбили на 200 тысяч

Злоумышленники ворвались в здание Подольского ЖЭКа, выстрелили в мужчину и отобрали у него крупную сумму денег. Покидая место события, неизвестные чуть не сбили на авто женщину с ребенком.

В Киеве в здании Подольского ЖЭКа No710 по ул. М. Гречко, 10В трое неизвестных четыре раза выстрелили в голову мужчине, у которого похитили 200 тысяч гривен. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Мужчина остался жив, его госпитализировали.

Это произошло сегодня днем, 19 июля, около 14:00.

"Трое неизвестных напали на мужчину, совершили 4 выстрела из неустановленного оружия в область головы. Пострадавший жив, медики оказали помощь на месте. Госпитализировали", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись на автомобиле, но когда покидали место преступления, едва не въехали в машину с мамой и ребенком. Этот эпизод попал на видеорегистратор авто.

На месте работает следственно-оперативная группа.