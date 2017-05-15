В столице Йемена объявили чрезвычайное положение из-за холеры

Из-за эпидемии холеры власти Йемена объявили чрезвычайное положение в столице республики городе Сана, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным местного министерства здравоохранения, Сана и окружающие провинции наиболее пострадали от вспышки болезни. Количество зараженных составляет от 2700 до 8500 человек.

Министерство здравоохранения призвало гуманитарные организации помочь Йемену справиться с эпидемией. Ведь за два года войны система здравоохранения государства сильно деградировала.

По данным Йеменского информационного агентства Саба, две трети населения до сих пор не имеют доступа к питьевой воде и катастрофически не хватает медицинских учреждений.

Как сообщал УНН, в охваченном войной Йемене зафиксировали вспышку холеры. От заболевания уже умерли более сотни человек.