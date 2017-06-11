В субботу боевики 73 раза обстреляли позиции сил АТО, 4 украинских военнослужащих погибли, 4 ранены, 2 травмированы

За прошедшие сутки боевики совершили 73 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых четверо украинских военнослужащих погибли, четверо – ранены и двое – травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Под конец прошедших суток ситуация несколько обострилась на отдельных участках линии соприкосновения: именно с наступлением сумерек противник начал более активно использовать артиллерию, в частности те ее системы, применение которых строго запрещено Минскими соглашениями… В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих ВС Украины, из них трое - в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Приморском направлении зафиксировано 29 обстрелов. Боевики обстреливали опорные пункты ВСУ в окрестностях Красногоровки из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Чермалыка – из переносных реактивных систем залпового огня, гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Павлополя – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и другого пехотного вооружения, в районах Марьинки, Славного, Гнутово, Талаковки, Водяного, Широкино – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики обстреливали предместья Авдеевки и позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого, Камянки, Троицкого и Луганского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, окрестности Зайцево, Опытного, Невельского и Новгородского боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Всего на Донецком направлении зафиксирован 21 обстрел позиций ВСУ.

На Луганском направлении днем боевики обстреливали окрестности Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца из стрелкового оружия и гранатометов, окрестности Крымского – из минометов калибра 82 мм. С наступлением сумерек боевики обстреливали Крымское и Новотошковское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и 152 мм и пехотного вооружения, Новозвановку – из вооружения БМП, Попасную, Новоалександровку и Троицкое – из минометов.