В Сумах опять произошел взрыв газа

Сегодня, около 22:10 по улице Холодногорской 33/1 произошёл очередной взрыв газа.

Жители близлежащих улиц услышали громкий звук взрыва.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации взорвался общедомовой счетчик газа.

Пострадавших нет.

По информации жителей, сегодня работники "Сумыгаза" проверяли счетчик в доме. Сейчас газ перекрыли, проводится проверка.

Як повідомляє з місця події перший заступник керівника Сумськоі місцевої прокуратури Валерій Могильний, попередньо - вибухнула граната.

Любимые Сумы

http://like.sumy.ua