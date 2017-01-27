В Сумах опять произошел взрыв газа

Сегодня, около 22:10 по улице Холодногорской 33/1 произошёл очередной взрыв газа.
Жители близлежащих улиц услышали громкий звук взрыва.
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной информации взорвался общедомовой счетчик газа.
Пострадавших нет.
По информации жителей, сегодня работники "Сумыгаза" проверяли счетчик в доме. Сейчас газ перекрыли, проводится проверка.
Як повідомляє з місця події перший заступник керівника Сумськоі місцевої прокуратури Валерій Могильний, попередньо - вибухнула граната.
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