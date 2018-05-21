В Сумах уволили тех патрульных, которые издевались над мужчиной [видео]

Один из местных жителей снял на видео из окна своего дома, как двое патрульных полицейских - мужчина и женщина - издеваются над мужчиной, который без обуви сидит на скамейке.

В Сумах двух патрульных полицейских, которые издевались над местным жителем, уволили со службы в полиции. Об этом первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе Билошицкий написал о случившемся в городе происшествии с участием двух полицейских патрульной полиции, и пообещал лично сообщить результаты служебного расследования.

В воскресенье, 13 мая, один из местных жителей снял на видео из окна своего дома, как двое патрульных полицейских - мужчина и женщина - издеваются над мужчиной, который без обуви сидит на скамейке возле многоэтажки. При этом мужчина не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления.

- Комиссия департамента патрульной полиции завершила расследование данного происшествия и пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских. И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции. К дисциплинарной ответственности привлекаются и их руководители, - отметил Билошицкий.

При этом он подчеркнул, что лично согласен с таким выводом служебного расследования и считает, что то, что видно на видео, не совместимо со званием полицейского.

С 21 мая на улицу лучше без документов не выходить, с представителями закона - не спорить, но и свои права надо знать.