В течение дня боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 6 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. С начала суток боевики 6 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. Впрочем, такие нарушения зафиксированы только на донецком и луганском направлениях. На приморском направлении оккупанты оружия сегодня не применяли. Преимущественно бандиты осуществляли обстрелы еще до 8.00 утра", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в субботу вечером (по состоянию на 18.00). В результате обстрелов, двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения. Еще один боец сил АТО получил боевые травмы.

На донецком направлении боевики дважды обстреливали позиции ВС Украины. Ночью боевики обстреляли один из украинских опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов, НВФ на рассвете вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования еще в начале суток совершили обстрел невысокой плотности позиций ВСУ в районе Катериновки из запрещенных минскими соглашениями минометами калибра 120-мм. Также ночью и уже в начале второй половины дня противник дважды с автоматических станковых гранатометов обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Крымского. Кроме того, также утром боевики из стрелкового оружия били по украинским укреплениям неподалеку Троицкого.