В Тегеране обрушился небоскреб, погибли пожарные

Появилось фото и видео обрушения небоскреба в Тегеране, погибло 30 пожарных

В столице Ирана Тегеране в результате пожара рухнуло 17-этажное здание. Под завалами погибли по крайней мере 30 пожарных. Об этом в Twitter сообщил иранский телеканал Press TV.

"Тридцать пожарных погибли после обрушения торгового центра", - говорится в сообщении. Также сообщается о том, что 75 человек пострадали.

17-этажный торговый комплекс Plasco был расположен в центре Тегерана. Причины возгорания пока неизвестны. Огонь заметили на девятом этаже. Огонь довольно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса.

Здание было построено в 1962 году. Известно, что его владельцы неоднократно получали предупреждения о о непрочности постройки.

Граждан Украины среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире".

"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших в трагедии уточняется до сих пор. Фото: @Conflictszone

#Plasco commercial building goes down to ruins in central #Tehran sadly leaving dozens dead. pic.twitter.com/oj4xduZjm6 - Morteza Lotfi (@LotfiKhomeini) 19 січня 2017 р.

