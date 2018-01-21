В теракте в Кабуле погибли 9 граждан Украины

В Кабуле в страшном теракте погибло девять украинцев в гостинице "Интерконтиненталь". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось об одном погибшем украинце, который был сотрудником местной авиакомпании. Всего жертвами нападения террористов на отель в воскресенье утром стали 18 человек: девять граждан Украины, один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо -Афганистана.

Гражданство еще двух погибших устанавливается.

По данным BBC, около 160 человек были спасены в результате спецоперации. Один из гостей, афганец, которого пощадили террористы, сообщил, что они убивали только иностранцев. Гости отеля пытались сбежать, используя простыни, чтобы спуститься с балконов.

Intercontinental Hotel - один из самых популярных отелей среди иностранцев Кабула. Там проходят пресс- конференции с участием западных официальных лиц.