В Торецке выброс угля заблокировал шахтеров, погиб один человек

Сегодня 8 марта на 95 участке шахты "Центральная" ГП "Торецуголь" произошел выброс угля. Люди остались запечатанные в лаве. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На место аварии выехали расчеты ВГСЧ. Точной информации о количестве шахтеров заблокированных в шахте на данный момент нет.

По неподтвержденной информации из соцсетей под выброс попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Расчеты ВГСЧ поехали в 13:30. Авария произошла около часа дня.