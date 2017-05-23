В торговом центре Манчестера прозвучал взрыв: идет эвакуация людей, есть задержанные

Во вторник, 23 мая, сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и сотрудников из торгового центра "Арндейл" в Манчестере. Об этом сообщают британские СМИ.

В частности, по информации ВВС в указанном районе прозвучал хлопок, очень похожий на взрыв. С места происшествия начали разбегаться люди. Также к торговому центру прибыли полицейские с тяжелым вооружением и собаками. Правоохранители настоятельно попросили всех покинуть не только "Арндейл", но и прилегающий к нему район.

По информации Reuters, в торговом центре был арестован мужчина, но он не имеет отношения к взрыву на стадионе, где погибли 22 человека.

Эту же информацию подтвердили и в полиции Манчестера.

"Относительно инцидента прошлой ночью на Манчестер арене мы можем подтвердить, что арестовали 23-летнего мужчину в Южном Манчестере", - сказано в сообщении полиции в Twitter.

Однако уже в следующем говорится о том, что: "В торговом центре "Арндейл" арестован человек, но сейчас мы не можем связывать это с нападением прошлой ночью".

Arndale centre evacuated. #Manchester pic.twitter.com/J67MxlJw6e - Frances Perraudin (@fperraudin) 23 мая 2017 г.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл к Британскому посольству, чтобы выразить сочувствие жителям Великобритании в связи с произошедшей накануне террористической атакой на Манчестер Арене.