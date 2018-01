В центре Багдада произошли два взрыва, более 20 погибших

Утром 15 января на площади Аль-Тайарам в центре столицы Ирака Багдада прогремели два взрыва, в результате чего погибли более 20 человек.

Об этом сообщает агентство Rudaw.

В министерстве здравоохранения Ирака заявили, что в результате взрывов погибли 24 человека, еще не менее 80 были ранены. Позже силовики заявили, что число жертв возросло до 121 человека, не указав точное количество погибших.

Как передает AFP, взрывы предположительно устроили террористы-смертники. Пока ни одна из террористических организаций не взяла за них ответственность.

#Iraq: Number of killed and injured reaches 79 following twin bomb blasts in #Baghdad early morning. pic.twitter.com/0LgMvMXblN - Rudaw English (@RudawEnglish) 15 января2018 г.