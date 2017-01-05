В центре Багдада взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль

По крайней мере десять человек погибли, 21 получил ранения при взрыве в центре Багдада (Ирак).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на полицию сообщает, что в районе Баб аль-Муазам взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как сообщалось, два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения, произошли в центре Багдада 31 декабря.

Более 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде 1 января.