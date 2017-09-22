В центре Днепра от падения ветки дерева погибла 21-летняя девушка

В центре Днепра на пр. Яворницкого сегодня около 14:15 ветка сухого дерева упала на 21-летнюю девушку, пишет "Информатор".

На место происшествия сразу же прибыла "скорая помощь". По предварительной информации медиков, ветка пробила девушке легкое и сломала позвоночник. Врачи в течение 20 минут пыталась реанимировать пострадавшую, однако спасти ее не удалось.

Происшествие случилось на аллее, напротив торгового центра Atrium. На место событий приехали знакомые девушки. Они сообщили полицейским, что погибшая не проживала в Днепре. Девушка из Межевой, была студенткой заочного отделения в Бердянском университете. В Днепр она приехала для того, чтобы найти работу.

Полицейский патруль огородил место происшествия и просил держаться на безопасном расстоянии от деревьев, которые из-за сильного ветра на данный момент опасны.

Как уточняет корреспондент "112 Украина" из Днепра, аллея проспекта, где произошло ЧП, с двух сторон засажена деревьями. Девушка шла, разговаривая по телефону. По предварительным данным, она была беременна. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса.

Корреспондент добавила, что сегодня днем в городе ухудшилась погода. В частности, поднялся сильный ветер, который, вероятно, и стал причиной трагедии.