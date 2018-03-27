В центре Кемерово митингующие требуют отставки властей

Собравшиеся перед зданием областной администрации граждане требуют рассказать им правду о пожаре в торговом центре 25 марта.

В центре Кемерово проходит стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", который, по официальным данным, унес жизни 64 человек. Местные СМИ, в частности, "Тайга.инфо", сообщают, что в акции во вторник, 27 марта, перед зданием областной администрации участвуют до 4 тысяч человек. "МБХ Медиа" сообщает о нескольких тысячах человек, "Интерфакс-Сибирь" - о 300 участниках. По оценке корреспондента издания "Коммерсант-Сибирь", на площади собрались более 500 человек.

Граждане рассказывают свои личные истории и сообщают, как их не пускали спасать собственных детей. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин. Они также призывают рассказать правду о произошедшей 25 марта страшной трагедии, поскольку интернете курсирует информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр. Участники, в частности, скандируют: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".

По данным издания "Тайга.инфо", Тулеев уехал утром в сторону Кемеровского района, где находится его дом. К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, предложивший активистам самим осмотреть морги. Как отмечает "МБХ Медиа", инициативная группа намерена объехать городские морги. Кроме того, на митинге раздают адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших.

Накануне вечером в соцсетях распространилась информация о том, что митингующих собираются разгонять жесткими методами вплоть до расстрела. В частности, об этом сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Кения Пахомова.

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.

Утром 26 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также сообщил, что в числе причин случившегося были "преступная халатность" и "разгильдяйство".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

Один из очевидцев пожара, Борис Скрипач, рассказал DW, что сначала на место приехало мало пожарных расчетов. "Три машины или даже две, из них работала одна. Они пытались полить крышу, и струя не доходила, настолько слабый напор был", - вспоминает Скрипач. Он предположил, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, так как в последнее время у "Зимней вишни" "периодически отрубался свет" - "раза три-четыре за прошлый и этот год"

Deutsche Welle

http://www.dw.de/