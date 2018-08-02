В центре Харькова горит Украинская инженерно-педагогическая академия

Площадь пожара составляет около 500 кв. м

В центре Харькова на ул. Университетская, 12 горит двухэтажное здание учебного корпуса No 4 Украинской инженерно-педагогической академии. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.Сообщение о пожаре поступило в 15:07.

Огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный 3-й номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГосЧС.

В общем к тушению пожара задействованы около 80 человек личного состава ГосЧС.

Площадь пожара составляет около 500 кв. м. Сейчас продолжается его ликвидация.