В центре Киева произошла стрельба в ресторане

Недавно в Киеве произошла стрельба возле ресторана на улице Антоновича. Теперь стреляли уже в самом центре города и внутри заведения - инцидент случился в ресторане "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинки, 24. Стреляли на веранде "вареничной" около 11:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана "Катюша" и скрылся.

По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция. Заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия.

На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.